«Хаас» обновит лишь болид Магнуссена к Гран-при Венгрии

Пилот «Хааса» не получит обновления на .

Как стало известно ранее, команда подготовит первый и последний в нынешнем сезоне пакет обновлений к гонке на «Хунгароринге».

Тем не менее, детали достанутся только , а Шумахеру придется подождать, сообщил руководитель «Хааса» :

«Лишь одна машина получит обновления, и все равно с запасными частями очень туго. Все прибывает поздно, было много аварий в этом году.

Мы отложили новинки с Франции [на Венгрию]. Поначалу мы решили, что не справимся до Спа, и команда очень постаралась, чтобы подготовить хотя бы один болид к Будапешту, получить данные и проанализировать их. Если что-то не сработает, всегда можно вернуться к первоначальной версии. У нас хороший план. Единственное, что запасных деталей очень мало даже для одной машины, и если что-то случится в пятницу…»

Обновления «Хааса» в Венгрии станут единственными в 2022 году

Старт-шедевр от сменщика Мазепина: выдал семь обгонов за круг, хотя начинал последним. Первым пал гонщик «Феррари»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram