Дэвид Култхард: «Боссы «Феррари», должно быть, рвут на себе волосы после Гран-при Франции»

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Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о настрое боссов «Феррари».

Шарль Леклер сошел на Гран-при Франции, из-за чего отставание от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выросло до 63 очков.

Култхард отметил имиджевые усилия руководителя Скудерии Маттиа Бинотто.

«Считаю, [Бинотто] проделал фантастическую работу, сохранив видимость спокойствия в команде. Но могу себе представить огромное давление в Италии. Главные люди в совете директоров, должно быть, рвут на себе волосы», – сказал британец в эфире Channel 4.

Кроме этого, Дэвид оценил пилотаж Леклера:

«Нельзя не посочувствовать Шарлю – блестящему молодому человеку, блестящему гонщику. Но ошибки – его ахиллесова пята».

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