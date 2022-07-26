Маттиа Бинотто настроен на 10 побед «Феррари» подряд: «Нет причин считать иначе»

Маттиа Бинотто считает, что «Феррари» по силам выиграть все оставшиеся Гран-при в 2022 году.

На Гран-при Франции Шарль Леклер сошел, а финишировал пятым, однако руководитель Скудерии верит в команду как никогда.

«Мы провели хороший уик-энд в плане скорости, болид показал конкурентоспособность. Шарль завоевал поул, лидировал. Я считаю, что у нас было преимущество над «Ред Булл» по деградации шин. Это придает уверенность в машине, пилотах и скорости.

Есть много поводов для улыбок. Нашей целью должны быть не победы, а дубли. Нет причин считать, что мы не выиграем десять гонок, оставшихся до конца сезона. Я предпочитаю сохранять позитивный настрой, оптимизм.

Может ли что-то произойти с Максом [Ферстаппеном] и ? Такое уже случалось, как случалось и с нами. Но я на это не рассчитываю. Думаю, надо полагаться на себя и делать все возможное», – заявил Бинотто.

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Маттиа Бинотто: «Феррари» шаг за шагом прибавляет и становится лучше. В Венгрии мы можем сделать дубль»

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