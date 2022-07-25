Ландо Норрис: «Альпин» намного быстрее нас, просто они чаще ошибались в этом сезоне»

Пилот поделился мнением о работе новинок и ситуации команды в общем зачете. По итогам Гран-при Франции «Макларен» опустился на пятое место в Кубке конструкторов, пропустив вперед «Альпин».

«Да, на определенных трассах обновления машины должны помочь. Однако на очень многих трассах вам нужна универсальная машина, которая будет хороша и в квалификации, и в гонке.

Хотя в квалификации я был быстрее Джордж Расселла, в гонке на подиум все равно попал именно он. А на дистанции сезона, вероятнее, для тебя все-таки предпочтительнее машина, которая будет быстрее в гонках, чем в квалификациях. У нас же в данный момент этого нет.

Мы пока изучаем свои новинки и то, как они работают, что они могут. Хорошая новость в том, что если бы не новинки, то в квалификации мы были оказались в еще менее выгодной позиции.

Команда движется вперед, у нас достаточно поводов для позитива. Просто «Альпин» намного быстрее нас, и была быстрее на протяжении всего этого сезона. Просто они намного чаще нас ошибались, в то время как мы пока справляемся хорошо. Но то, что теперь мы оказались позади – это в большей степени отражает реальное положение нашей команды», – рассказал Норрис.

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