Льюис Хэмилтон о титуле: «У Ферстаппена огромный отрыв, все должно пройти гладко»

Гонщик предположил, что без труда защитит титул.

Отрыв пилота вырос до 63 очков после победы на Гран-при Франции и схода из «Феррари». У Льюиса спросили, как гонка в Ле-Кастелле повлияет на судьбу чемпионства.

«Я очень сочувствую Шарлю, который прекрасно выступал, как и Карлос [Сайнс]. Здорово, что «Феррари» в этом сезоне показывает такую скорость, но поддерживать ее нелегко. Это тяжелый труд, и я понимаю, что чувствует команда. Но это отличный коллектив, и они продолжат работу.

Да, отрыв большой, можно сказать, огромный, так что все должно пройти гладко. Однако случиться может всякое, так что я бы просто посоветовал им («Феррари») по-прежнему прикладывать усилия», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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