Шарль Леклер: «У нас выше уровень прижимной силы, чем у «Ред Булл» – возможно, это поможет чуть лучше работать с шинами»

Пилот поделился мнением о перспективах на , который начнет с первой позиции.

«Думаю, только время покажет, кто же фаворит на самом деле. Я не знаю. У нас выше уровень прижимной силы, что чуть лучше, возможно, помогает работать с шинами. С другой стороны, соперники очень быстры на прямых.

Преследовать соперников вплотную тут очень непросто, так что нам нужно постараться удерживать первую позицию хотя бы несколько стартовых кругов, а потом стараться как можно лучше работать с шинами.

В «Ред Булл», судя по всему, видят ситуацию немного иначе в сравнении с нами. И это правда интересно – посмотрим, чей вариант компромисса сработает лучше. Но если победят соперники, нам будет нужно разобраться в том, почему это случится», – рассказал Леклер.

Леклер взял поул во Франции, Ферстаппен – второй, Сайнс начнет гонку с последнего ряда

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