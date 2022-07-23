Карлос Сайнс: «Феррари» доказала, что уверенно работает со стратегией, критика не вполне справедлива»

считает критику стратегов необоснованной.

Пилот Скудерии начнет с конца решетки после замены мотора. В квалификации Карлос помогал Шарлю Леклеру, который в итоге завоевал поул.

«Нас много критиковали за стратегию, и, считаю, это не вполне справедливо. В этом году каждая команда допускает ошибки при выборе шин и так далее. Думаю, в нынешнем сезоне мы очень уверенно работаем со стратегией, и сегодняшний день это доказывает.

И насчет отношений с Шарлем и командной работы – опять же, мы продемонстрировали, что взаимодействуем очень хорошо. Это здорово. Считаю, нужно отдать должное нам, «Феррари», за то, что мы провели очень классный день», – сказал испанец.

Сайнс отметил, что Скудерия заранее спланировала совместную работу гонщиков:

«Моей целью было попадание в третий сегмент, а потом нужно было дважды дать Шарлю слипстрим – так мы и сделали. У нас весь уик-энд был такой план. Я понимаю, как правильно давать слипстрим, потому что знаю, что я бы хотел получить на квалификационном круге для выигрыша двух или трех десятых. Я с самого начала понимал, как надо действовать, и мы здорово все исполнили».

Леклера на поул тянул напарник – разгонял Шарля на важной прямой, хотя штраф за мотор уничтожил смысл в его квале

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