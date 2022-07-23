Ландо Норрис о 5-м месте в квалификации: «Потенциал болида гораздо выше»

Пилот уверен, что команда сможет достичь большего, улучшая болид.

В квалификации к Гран-при Франции Норрис показал пятое время.

«Трудно находить предел. Работа окупилась, я очень доволен своим кругом. У нас хорошая машина, мы привезли новинки. Безусловно, потенциал гораздо выше, это точно», – заявил британец.

Норрис считает, что не сможет сдержать атаки гонщика «Мерседеса» в воскресенье:

«Обычно выступает лучше в гонках. В квалификации все плотнее, поэтому я ожидаю, что завтра они окажутся впереди».

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