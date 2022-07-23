Кристиан Хорнер: «Ред Булл» мог оказаться ближе на 0,1-0,15 секунды без слипстрима для Леклера»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал превосходство «Феррари» по квалификационному темпу.
Шарль Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Франции, Макс Ферстаппен стал вторым. Хорнер отметил, что без помощи Карлоса Сайнса Леклер все равно проехал бы быстрее «Ред Булл».
«Возможно, мы оказались бы на десятую или полторы десятые ближе [без слипстрима для Леклера], но сегодня у «Феррари» было преимущество по скорости на одном круге (в итоге Шарль выиграл 0,304 секунды – Sports.ru).
Мы увидели два совершенно разных подхода к гонке: «Феррари» использует чуть больше прижимной силы, у нас же крылья немного меньше. Обе наши машины в лидерах, две против одной [у «Феррари»] – это всегда интересно со стратегической точки зрения», – подчеркнул Хорнер.
Леклер взял поул во Франции, Ферстаппен – второй, Сайнс начнет гонку с последнего ряда
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