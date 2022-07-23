Кристиан Хорнер: «Ред Булл» мог оказаться ближе на 0,1-0,15 секунды без слипстрима для Леклера»

Руководитель «Ред Булл» признал превосходство по квалификационному темпу.

выиграл квалификацию к Гран-при Франции, стал вторым. Хорнер отметил, что без помощи Карлоса Сайнса Леклер все равно проехал бы быстрее .

«Возможно, мы оказались бы на десятую или полторы десятые ближе [без слипстрима для Леклера], но сегодня у «Феррари» было преимущество по скорости на одном круге (в итоге Шарль выиграл 0,304 секунды – Sports.ru).

Мы увидели два совершенно разных подхода к гонке: «Феррари» использует чуть больше прижимной силы, у нас же крылья немного меньше. Обе наши машины в лидерах, две против одной [у «Феррари»] – это всегда интересно со стратегической точки зрения», – подчеркнул Хорнер.

Леклер взял поул во Франции, Ферстаппен – второй, Сайнс начнет гонку с последнего ряда

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