Шарль Леклер: «Гонка будет тяжелой и для пилотов, и для болидов»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Пятница прошла хорошо. Хотя нам еще нужно поработать с машиной. Пока сложно понять, что происходит в расстановке сил, потому что по пятницам в «Ред Булл» работают совсем по другой программе в сравнении с нами. Если же говорить именно о нашей команде, то в целом все нормально. Нужно просто собрать все воедино, темп у нас есть.

Здесь действительно тепло. Даже жарко! Думаю, жарко не только мне, но и моей машине. Понятное дело, что нам нужно постараться добиться максимальной надежности болида. Гонка будет тяжелой и для пилотов, и для машин, но я уверен, что все будет нормально.

Макс сегодня, как кажется, был особенно быстр в тренировках на длинной дистанции. Хотя я не знаю, сколько именно топлива было у них в баках, сложно сказать. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, у нас быстрая машина. Если проведем превосходный уик-энд, то будем бороться за победу», – рассказал Леклер.

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