Серхио Перес: «Надеюсь, мы сможем что-то сделать и в субботу присоединимся к борьбе за поул»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«У нас возникла проблема со стабилизаторами поперечной устойчивости, но ничего серьезного. Ясно, что в данный момент я не слишком комфортно чувствую себя за рулем болида «Ред Булл». Нам предстоит поработать, чтобы лучше понять машину в преддверии субботы. Нужно постараться выжать максимум и в квалификации, и в гонке.

Проблемы со стабилизаторами немного задержала нас в боксах. Но ничего не поделаешь. Надеюсь, мы сможем что-то сделать и в субботу присоединимся к борьбе за поул», – рассказал Перес.

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