Гельмут Марко: «Сейчас нарушения границ трассы невозможно точно определять – нужны гравийные ловушки или что-то похожее»

Советник считает, что стоит пересмотреть политику контроля над соблюдением границ трассы.

По мнению Марко, в нынешней ситуации, когда границы трассы считаются по белым линиям, судьям самим сложно следить за соблюдением правил.

«Эти нарушения просто невозможно достаточно точно изменять и определять. Вы и сами это видите – на примере того, как в Австрии Чеко Перес получил штраф только после окончания квалификации.

Нам нужны другие решения. Например, гравийные ловушки или что-то похожее. Нужно найти правильные меры, пропорционально соответствующие ситуации. Так, как сейчас, продолжаться не может.

Сейчас, выражаясь простым языком, у «Формулы-1» просто нет необходимых технических возможностей для точного определения, нарушил тот или иной пилот правила или нет», – рассказал Марко.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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