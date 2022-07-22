Гельмут Марко: «Сейчас нарушения границ трассы невозможно точно определять – нужны гравийные ловушки или что-то похожее»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что ФИА стоит пересмотреть политику контроля над соблюдением границ трассы.
По мнению Марко, в нынешней ситуации, когда границы трассы считаются по белым линиям, судьям самим сложно следить за соблюдением правил.
«Эти нарушения просто невозможно достаточно точно изменять и определять. Вы и сами это видите – на примере того, как в Австрии Чеко Перес получил штраф только после окончания квалификации.
Нам нужны другие решения. Например, гравийные ловушки или что-то похожее. Нужно найти правильные меры, пропорционально соответствующие ситуации. Так, как сейчас, продолжаться не может.
Сейчас, выражаясь простым языком, у «Формулы-1» просто нет необходимых технических возможностей для точного определения, нарушил тот или иной пилот правила или нет», – рассказал Марко.
Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?
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