Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»

Дорнбос оценил проблемы «Ред Булл» с составом пилотов.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос считает, что с учетом своих выступлений Юки Цунода точно потеряет место в «Ред Булл» в следующем году.

При этом, по мнению Дорнбоса, менять Цуноду на Аджара уже в 2026 году было бы не лучшей идеей.

«Выступления Юки Цуноды в роли второго пилота «Ред Булл» можно считать худшими в истории команды – именно для второго пилота. И я бы назвал это наблюдение весьма болезненным.

Ведь я считаю Юки отличным парнем, и мне кажется, что за свою карьеру он не раз демонстрировал отличные выступления. Но его выступления за «Ред Булл» очень далеки от того, чтобы их можно было назвать хорошими. И все это болезненно сказывается на всей команде. Цунода не заслуживает места в «Ред Булл» в 2026 году – и я думаю, что он сам это осознает.

С другой стороны, в 2026 году у «Ред Булл» будет уже совершенно другая машина. И тут вполне можно сказать о том, что состав пилотов лучше оставить в покое, а вместо этого сосредоточиться на разработке нового болида и двигателя.

Что касается возможной смены, то Изак Аджар невероятно талантлив, он потрясающе быстр в квалификациях. В его лице у «Ред Булл» есть отличный проект на будущее. Только пожалуйста, не надо слишком рано делать его напарником Макса Ферстаппена . Потому что Макс своих напарников пожирает. И если Аджар сможет провести в «Рейсинг Буллз » еще один сезон на таком же уровне, он будет лучше готов. Так что я бы сказал, что прямо сейчас поиск нового второго пилота не является приоритетом «Ред Булл», – рассказал Дорнбос.

