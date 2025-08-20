  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»
0

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»

Дорнбос оценил проблемы «Ред Булл» с составом пилотов.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос считает, что с учетом своих выступлений Юки Цунода точно потеряет место в «Ред Булл» в следующем году.

При этом, по мнению Дорнбоса, менять Цуноду на Аджара уже в 2026 году было бы не лучшей идеей.

«Выступления Юки Цуноды в роли второго пилота «Ред Булл» можно считать худшими в истории команды – именно для второго пилота. И я бы назвал это наблюдение весьма болезненным.

Ведь я считаю Юки отличным парнем, и мне кажется, что за свою карьеру он не раз демонстрировал отличные выступления. Но его выступления за «Ред Булл» очень далеки от того, чтобы их можно было назвать хорошими. И все это болезненно сказывается на всей команде. Цунода не заслуживает места в «Ред Булл» в 2026 году – и я думаю, что он сам это осознает.

С другой стороны, в 2026 году у «Ред Булл» будет уже совершенно другая машина. И тут вполне можно сказать о том, что состав пилотов лучше оставить в покое, а вместо этого сосредоточиться на разработке нового болида и двигателя.

Что касается возможной смены, то Изак Аджар невероятно талантлив, он потрясающе быстр в квалификациях. В его лице у «Ред Булл» есть отличный проект на будущее. Только пожалуйста, не надо слишком рано делать его напарником Макса Ферстаппена. Потому что Макс своих напарников пожирает. И если Аджар сможет провести в «Рейсинг Буллз» еще один сезон на таком же уровне, он будет лучше готов. Так что я бы сказал, что прямо сейчас поиск нового второго пилота не является приоритетом «Ред Булл», – рассказал Дорнбос.

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРейсинг Буллз
Роберт Дорнбос
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Выбор пилотов – наименьшая из проблем «Кадиллака»
1сегодня, 15:18
Берни Экклстоун: «Сильные выступления Бортолето должны пробудить интерес «Феррари»
7сегодня, 14:36
«Нико бы гарантировал большое количество очков». Гельмут Марко – о сорвавшемся переходе Хюлькенберга в «Ред Булл»
5сегодня, 13:15
Лиам Лоусон о целях на вторую половину сезона: «Стараться стабильно набирать очки»
сегодня, 11:48
Оливер Бермэн: «Надеюсь, «Хаас» сможет поддерживать такой уровень выступлений, и мы заработаем много очков во второй половине сезона»
сегодня, 11:16
«Кадиллак» подписал контракт с Боттасом (RN365)
19сегодня, 10:06
Хуан-Пабло Монтойя: «На мой взгляд, Перес и Боттас – оптимальная пара пилотов для «Кадиллака»
5сегодня, 09:26
Гельмут Марко о перспективах Антонелли: «К счастью для «Ред Булл», «Мерседес» не может позволить себе роскоши в виде молодежной команды»
14сегодня, 08:26
Хуан-Пабло Монтойя: «Двигатель «Ред Булл» может оказаться не так плох, как думают люди»
11вчера, 17:37
Андреа Кими Антонелли: «Мне очень повезло – в «Мерседесе» у меня есть возможность учиться, не испытывая давления со стороны»
5вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
вчера, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
вчера, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24