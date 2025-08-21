Жак Вильнев о борьбе Норриса и Пиастри: «Оскару помогает то, что он может рассчитывать на поддержку Уэббера»

У Пиастри есть преимущество в борьбе с Норрисом – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев , оценивая перспективы Ландо Норриса и Оскара Пиастри в сражении за титул, отметил один фактор, который дает австралийцу определенное преимущество.

По мнению Вильнева, данным преимуществом является бывший гонщик «Ф-1» Марк Уэббер – а ныне менеджер и советник Пиастри.

«Разве это не здорово? «Макларену » удалось вернуть множество прекрасных воспоминаний о соперничествах вроде Проста и Сенны, Пике и Мэнселла.

Всегда было довольно много захватывающих внутренних сражений – и таковыми их делали равные возможности. Ведь гонщики выступали за одну команду, у них были одинаковые болиды и так далее. И никто не жаловался.

У гонщиков есть одинаковые возможности для работы, чтобы скомпоновать все под свои предпочтения и постараться получить преимущество. Как сделать свою машину быстрее, но постараться, чтобы напарник на такой же машине не сделал то же самое?

Вот тут и начинается самое интересное. И будет очень интересно посмотреть за тем, как Пиастри и Норрис будут работать в этом направлении. Однако Оскару Пиастри здорово помогает тот факт, что он может рассчитывать на поддержку Марка Уэббера», – рассказал Вильнев.

