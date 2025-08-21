  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «В Венгрии Норрис убедил меня, что именно он победит в борьбе за титул»
1

Хуан-Пабло Монтойя: «В Венгрии Норрис убедил меня, что именно он победит в борьбе за титул»

Монтойя ставит на Норриса в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о шансах Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за победу в чемпионате.

Монтойя считает, что Ландо Норрис сделал шаг вперед и стал более психологически устойчивым гонщиком, и что теперь его небольшое преимущество над Пиастри в скорости на трассе даст ему необходимое преимущество, чтобы выиграть титул.

«Я думаю, что титул выиграет Ландо. В моем доме все хотят победы Оскара, но я хочу, чтобы выиграл Ландо. Он мне нравится, хотя на самом деле я симпатизирую им обоим.

Мне кажется, что Ландо чуть быстрее своего напарника на трассе, и в последнее время он развился как гонщик, стал стабильнее и надежнее. То, что Ландо сделал в Венгрии убедило меня в том, что в итоге победит именно он.

Оскар был быстрее весь уик-энд. Оскар был лучше в пятницу. Перед субботней квалификацией все было в руках Оскара. Но Ландо удалось здорово прибавить по ходу гонки. Он действительно сделал шаг вперед, сделал свою работу. Заставил сработать альтернативную стратегию», – рассказал Монтойя.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
logoХуан-Пабло Монтойя
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Берни Экклстоун о составе пилотов своей команды в «Ф-1»: «Я бы подписал Пиастри и Аджара»
3сегодня, 09:25
Гельмут Марко: «Окончательного решения по составу пилотов «Ред Булл» пока не принято»
1сегодня, 09:12
Джеймс Воулз о критике болидов 2026 года: «Многие пилоты поработали на симуляторе всего раз, после пяти сессий ни у кого вопросов не останется»
3сегодня, 08:57
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»
2вчера, 16:40
Ральф Шумахер: «Выбор пилотов – наименьшая из проблем «Кадиллака»
1вчера, 15:18
Берни Экклстоун: «Сильные выступления Бортолето должны пробудить интерес «Феррари»
12вчера, 14:36
«Нико бы гарантировал большое количество очков». Гельмут Марко – о сорвавшемся переходе Хюлькенберга в «Ред Булл»
8вчера, 13:15
Лиам Лоусон о целях на вторую половину сезона: «Стараться стабильно набирать очки»
вчера, 11:48
Оливер Бермэн: «Надеюсь, «Хаас» сможет поддерживать такой уровень выступлений, и мы заработаем много очков во второй половине сезона»
вчера, 11:16
«Кадиллак» подписал контракт с Боттасом (RN365)
22вчера, 10:06
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24