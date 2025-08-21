Хуан-Пабло Монтойя: «В Венгрии Норрис убедил меня, что именно он победит в борьбе за титул»

Монтойя ставит на Норриса в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о шансах Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за победу в чемпионате.

Монтойя считает, что Ландо Норрис сделал шаг вперед и стал более психологически устойчивым гонщиком, и что теперь его небольшое преимущество над Пиастри в скорости на трассе даст ему необходимое преимущество, чтобы выиграть титул.

«Я думаю, что титул выиграет Ландо. В моем доме все хотят победы Оскара, но я хочу, чтобы выиграл Ландо. Он мне нравится, хотя на самом деле я симпатизирую им обоим.

Мне кажется, что Ландо чуть быстрее своего напарника на трассе, и в последнее время он развился как гонщик, стал стабильнее и надежнее. То, что Ландо сделал в Венгрии убедило меня в том, что в итоге победит именно он.

Оскар был быстрее весь уик-энд. Оскар был лучше в пятницу. Перед субботней квалификацией все было в руках Оскара. Но Ландо удалось здорово прибавить по ходу гонки. Он действительно сделал шаг вперед, сделал свою работу. Заставил сработать альтернативную стратегию», – рассказал Монтойя.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?