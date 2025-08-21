Джеймс Воулз о критике болидов 2026 года: «Многие пилоты поработали на симуляторе всего раз, после пяти сессий ни у кого вопросов не останется»

Воулз не придает значения критике болидов 2026 со стороны гонщиков.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз считает, по меньшей мере, преувеличенной критику поведения болидов 2026 года, смоделированных на симуляторе.

По словам Воулза, гонщики критикуют проекты болидов под регламент 2026 года, обычно попробовав поработать с ними на симуляторе один или два раза. В то время как пилоты, которые поработали с техникой чуть больше, быстро адаптируются и снимают большинство претензий.

«В первой сессии работы на симуляторе с проектом болида 2026 года очень трудно приходилось каждому из наших пилотов. Просто потому, что в определенных аспектах управления болидом меняется вообще все.

Ко второй сессии условия становятся в большей степени нормальными, хотя жалобы у гонщиков все равно остаются. Ну а к четвертой сессии никаких вопросов не остается вовсе, новые условия становятся нормой.

Так что я бы просто просил всех быть осторожнее. И спросите гонщика, который говорит вам подобное, сколько именно раз он работал на симуляторе с проектом нового болида. И я гарантирую вам, что в большинстве случаев гонщик ответит вам, что пробовал новую машину всего один раз. В то время как те пилоты, которые провели по 4-5 сессий на симуляторе с моделью нового болида, скажут: «Да, все нормально, теперь я во всем разобрался», – рассказал Воулз.

