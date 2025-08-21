Джеймс Воулз о критике болидов 2026 года: «Многие пилоты поработали на симуляторе всего раз, после пяти сессий ни у кого вопросов не останется»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз считает, по меньшей мере, преувеличенной критику поведения болидов 2026 года, смоделированных на симуляторе.
По словам Воулза, гонщики критикуют проекты болидов под регламент 2026 года, обычно попробовав поработать с ними на симуляторе один или два раза. В то время как пилоты, которые поработали с техникой чуть больше, быстро адаптируются и снимают большинство претензий.
«В первой сессии работы на симуляторе с проектом болида 2026 года очень трудно приходилось каждому из наших пилотов. Просто потому, что в определенных аспектах управления болидом меняется вообще все.
Ко второй сессии условия становятся в большей степени нормальными, хотя жалобы у гонщиков все равно остаются. Ну а к четвертой сессии никаких вопросов не остается вовсе, новые условия становятся нормой.
Так что я бы просто просил всех быть осторожнее. И спросите гонщика, который говорит вам подобное, сколько именно раз он работал на симуляторе с проектом нового болида. И я гарантирую вам, что в большинстве случаев гонщик ответит вам, что пробовал новую машину всего один раз. В то время как те пилоты, которые провели по 4-5 сессий на симуляторе с моделью нового болида, скажут: «Да, все нормально, теперь я во всем разобрался», – рассказал Воулз.
