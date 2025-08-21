Берни Экклстоун о составе пилотов своей команды в «Ф-1»: «Я бы подписал Пиастри и Аджара»

Экклстоун назвал оптимальный состав своей команды в «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что если бы ему сейчас было нужно собрать состав пилотов для своей команды, он бы позвал в нее Оскара Пиастри и Изака Аджара.

«Я бы подписал Пиастри. А еще Аджара. Также надеюсь, что Бортолето сможет и дальше хорошо выступать, успешный бразилец в «Ф-1» – это всегда здорово.

Что касается чемпиона этого сезона, то я назову гонщика [Оскара Пиастри], который сейчас лидирует в общем зачете. Еще в начале сезона я говорил, что титул выиграет Ферстаппен или Пиастри. И даже сейчас не стану списывать Макса со счетов, хотя кажется, что судьба титула и правда уже решена», – рассказал Экклстоун.

