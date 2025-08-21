Шарль Леклер о болидах 2026 года: «Придется забыть о многих вещах, к которым мы привыкли. Начинать с чистого листа»

Леклер ждет трудностей в адаптации к новым болидам.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер уверен, что гонщикам будет непросто приспособиться к управлению новыми болидами 2026 года, построенными в условиях другого технического регламента.

«Болиды 2026 года очень, очень сильно отличаются от того, к чему мы все привыкли. Мне кажется, что как гонщикам, нам придется забыть об очень многих вещах, которым мы научились за свои карьеры, и начинать все с чистого листа.

И это немного странно, ведь я начинал заниматься гонками в четыре года, у меня давно сформировалась мышечная память, и стирать из этой памяти некоторые привычно будет довольно странно.

Но да, таковы правила игры, и это тоже само по себе является вызовом – нужно будет заново изобрести какие-то правила и приемы, стараться улучшать свою скорость за счет поиска решений в других областях. Это интересный вызов, я с нетерпением его жду, но да, управление болидом станет совсем другим», – рассказал Леклер.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?