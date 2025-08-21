Тото Вольфф: «На протяжении 2,5 лет мы с Хэмилтоном были лучшими друзьями, а затем 2 месяца вели переговоры о новом контракте – и возненавидели это»

Вольфф рассказал о сложностях во взаимоотношениях с гонщиками.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф признал, что для боссов команд сложно сохранять дружеские отношения с гонщиками. Поскольку в какой-то момент они могут испортиться из-за финансовых разногласий.

В качестве примера Вольфф привел историю о том, как его дружеские отношения с Льюисом Хэмилтоном несколько ухудшились, когда им пришлось вести переговоры о новом контракте.

«Вести переговоры со своим союзником, единомышленником всегда сложнее. С кем-то, чьи цели очень близки к твоим.

Например, из-за этого у нас с Льюисом постоянно возникала проблема. На протяжении двух с половиной лет мы были лучшими друзьями, мы во всем соглашались друг с другом на сто процентов, вместе проводил время в обычной жизни и так далее.

Но затем мы на протяжении двух месяцев вели переговоры о новом контракте. И мы оба возненавидели этот момент. Почему? Потому что в таких переговорах вы далеко не всегда будете во всем соглашаться. В итоге мы решили изменить ситуацию, привели на переговоры третью сторону, и тогда все вопросы были решены буквально за пару дней.

Вот почему отношения [боссов команд] с гонщиками всегда будут непростыми. С одной стороны, ты хочешь поддерживать с гонщиками хорошие отношения. С другой стороны, порой переговоры по тем или иным вопросам идут тяжело – особенно когда по ту сторону находится эмоциональный спортсмен, а не тот, кто привык решать подобные вопросы ежедневно», – рассказал Вольфф.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?