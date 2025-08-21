Гельмут Марко: «Окончательного решения по составу пилотов «Ред Булл» пока не принято»

В «Ред Булл» по не определились с кандидатурой напарника Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что команда всерьез будет оценивать ситуацию и делать выбор по составу пилотов обеих команд («Ред Булл» и «Рейсинг Буллз ») уже после возобновления чемпионата в конце августа.

Считается, что шансы Юки Цуноды сохранить место в «Ред Булл» невелики, учитывая то, что за 12 проведенных Гран-при японец всего трижды попадал в очковую зону и заработал 7 баллов.

«Традиционно мы оцениваем выступления своих пилотов после летнего перерыва в чемпионате в ближайших гонках. И уже после этого примем решение, как будет выглядеть состав пилотов наших команд, хотя бы частично.

На данный момент вопрос остается открытым, существуют разные возможности. Пока мы оцениваем выступления наших гонщиков, окончательного решения не принято», – рассказал Марко.

