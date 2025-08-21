Жак Вильнев: «В эпоху Сенны и Проста в «Ф-1» каждый год выступало по пять гонщиков уровня Ферстаппена»

Вильнев высказался об уровне таланта Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что Макса Ферстаппена принято считать выдающимся гонщиком в современной «Ф-1» из-за снижения общего уровня конкуренции.

По мнению Вильнева , гонщики прошлого обладали большим мастерством и сравнивать с ними Ферстаппена будет не совсем корректно.

«Прямо сейчас даже средний гонщик может выглядеть приемлемо. Если вспомнить, то в прошлом средний гонщик проигрывал в темпе лучшим где-то 2 секунды на круге – просто из-за особенностей болидов. Теперь же средний гонщик отстает от лидеров на 0,5 секунды. И это кажется приемлемым, потому что сокращается разница в скорости.

Современные болиды стали очень стабильными, и управлять ими нужно соответствующим образом. При этом гоночный темп тоже стал ниже, потому что гонщикам приходится сбавлять темп из-за огромного количества других дел – ведь им нужно беречь шины и так далее. Так что и гонщики, и болиды просто стали другими.

В прошлом, в ту же эру Айртона Сенны и Алена Проста , в чемпионате каждый год выступало пять таких же гонщиков, как Макс Ферстаппен. Теперь же остался только Макс…

Сейчас в «Формуле-1» выступает много хороших гонщиков, в то время как раньше в «Ф-1» было несколько чрезвычайно быстрых пилотов, и еще несколько хороших. Так что изменилась картина в целом.

Так что мне кажется, что Макс не лучше очень хороших гонщиков прошлого. Просто сейчас он один, поэтому и выделяется. Он своими действиями обеспечивает разницу. Он является гонщиком в чистом виде, таких осталось немного», – рассказал Вильнев.

