Ральф Шумахер: «Выбор пилотов – наименьшая из проблем «Кадиллака»

Шумахер оценил перспективы «Кадиллака».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что выбор пилотов для «Кадиллака», который присоединится к числу участников «Формулы-1» в 2026 году, сейчас является далеко на самой важной проблемой.

Ранее сообщалось, что в «Кадиллаке » приняли решение подписать контракт с Валттери Боттасом . Кто станет напарником финна по команде – пока неизвестно.

«Выбор пилотов – наименьшая из проблем «Кадиллака». У них работает всего 400 сотрудников – а им нужно построить целую команду. Это чрезвычайно амбициозно.

Вообще я с нетерпением жду возможности посмотреть, что у них получится. Но это действительно очень сложный вызов. Вопрос в том, смогут ли они восстать как феникс из пепла или же так никуда и не улетят», – рассказал Шумахер.

