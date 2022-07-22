Квят приехал на базу Team Hezeberg и может дебютировать в NASCAR в июле или августе

Бывший гонщик «Формулы-1» близок к дебюту в американской серии NASCAR.

Команда Team Hezeberg выпустила пост, где показала прибытие российского пилота на базу с вещами. Официального объявления о контракте еще не последовало.

Даниил будет выступать на машине #27 за рулем Mustang. Как сообщает Racemotor, первое выступление ожидается на дорожной конфигурации «Индианаполиса» (31 июля) либо на трассе «Уоткинс-Глен» (21 августа). Если Квят примет участие в гонке на «Уоткинс-Глен», то получит шанс сразиться с бывшим коллегой по «Формуле-1» – чемпионом мира 2007 года .

Квят стартовал в главных гонках США – под самоиронию о скорости на тестах и в шлеме с наклейкой «стальные шары»

Квят готов гоняться в США. Жесткие требования ФИА его там не достанут, а машины NASCAR всегда нравились

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