Себастьян Феттель: «Есть четкое желание продолжить работу с «Астон Мартин». Разговоры о «Макларене» – просто слухи»

Пилот «Астон Мартин» ответил на вопрос о продолжении карьеры в «Формуле-1».

Контракт Феттеля истекает в конце сезона. Четырехкратный чемпион мира отметил, что намерение продолжить взаимодействие с британской командой существует.

«Ну, на этих выходных я гоняюсь, на следующих тоже.

Я говорил, что в какой-то момент мы начнем обсуждение с командой, и я веду переговоры. Полагаю, есть четкое желание продолжить работу. Скоро увидим, какая сложится ситуация», – сообщил Себастьян.

Немецкий гонщик опроверг информацию о возможном переходе в «Макларен».

«Полагаю, у Ландо [Норриса] есть контракт...

Я знаю некоторых людей из команды, но это просто слухи», – приводит слова Феттеля Motorsport Week.

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