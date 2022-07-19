Бывший менеджер Шумахера Вебер: «От семьи Михаэля мы продолжаем слышать только ложь»

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер раскритиковал семью и менеджмент семикратного чемпиона за отсутствие информации о состоянии здоровья немца.

С момента инцидента в конце 2013 года, в результате которого Шумахер получил тяжелейшую травму головы, информации о состоянии Михаэля в прессу практически не поступало.

Вебер долгое время был менеджером Шумахера в «Формуле-1», однако затем немец стал сотрудничать с Сабиной Кем.

«В тот день я был на одном мероприятии, и когда я находился в лобби отеля, мой телефон вдруг зазвонил. Один мой друг сообщил мне, что с Михаэлем случился неприятный инцидент, когда он катался на лыжах. Однако в тот момент казалось, что ничего страшного не случилось.

Потом мне сообщили, что Михаэля перевозят в больницу в Гренобле, я позвонил жене Михаэля, но она просто не взяла трубку. Потом я позвонил Жану Тодту и спросил, стоит ли мне приехать в больницу. Он сказал мне подождать и повторил, что пока рано торопиться. Я позвонил на следующий день, но мне никто не ответил. Я подождал еще несколько дней, чтобы никого не беспокоить, но начал понимать, что они (семья Шумахера) хотят оставить меня в стороне.

Вообще мне было очень больно из-за случившегося с Михаэлем. Я раз сто пытался связаться с Коринной (женой Шумахера). Я могу понять, почему они действовали так изначально, но после этого мы слышим от них только ложь. Я сам делал для Михаэля все необходимое и всегда охранял его личную жизнь. И точно не ожидал такого к себе отношения. С момента того инцидента прошло уже много лет, так почему семья все-таки не расскажет правду?» – рассказал Вебер.

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