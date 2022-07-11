Гельмут Марко о подиуме Ферстаппена: «Мы минимизировали потери. Но два отрезка на «харде» были очень слабыми»

Советник подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что команда не смогла по-настоящему бросить вызов «Феррари» из-за неожиданно возникших проблем с износом шин.

«Мы довольно быстро увидели, что с износом шин у нас все намного хуже, чем у «Феррари». И нам пришлось реагировать на ситуацию тактикой с тремя пит-стопами. В итоге, что довольно странно, на шинах «медиум» мы стали быстрее «Феррари», а уровень износа вернулся к тому, что было в пятницу.

Это довольно странная ситуация, нам нужно будет изучить все данные. Совершенно ясно, что здесь что-то пошло не так – вероятно, либо с температурой шин, либо с давлением в шинах.

В итоге Макс занял второе место с лучшим кругом гонки – можно сказать, мы минимизировали возможный ущерб. Но два отрезка на «харде» у нас были очень слабыми. Зато потом, ближе к концу гонки, мы вновь стали быстры. Ситуация довольно странная, прямо сейчас мы не можем ее объяснить», – рассказал Марко.

Также австриец отметил, что остался не слишком доволен чрезмерно агрессивной атакой в исполнении , которая привела к столкновению с Джорджем Расселлом. Пилот «Мерседеса» был оштрафован на пять секунд, а Перес из-за повреждений болида в итоге был вынужден сойти с дистанции:

«Мы еще до старта говорили: не нужно пытаться обгонять соперников по внешней траектории в том повороте. Это невозможно. Так что все это было совсем необязательно. Мы видели такое и раньше. Обгоны там просто не работают. В итоге машина получила повреждения и продолжать гонку не имело смысла».

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