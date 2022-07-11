Себастьян Феттель об оскорблениях на трибунах: «Нужно пожизненно запретить посещение гонок таким фанатам»

Пилот отреагировал на оскорбительное поведение некоторых фанатов на Гран-при Австрии.

По ходу Гран-при появилось множество свидетельств оскорблений болельщиков со стороны других людей на трибунах – в частности, на почве сексизма, расизма и гомофобии.

«Ужасно, не так ли? Я считаю, хорошо, что тему подняли, это уже начало, но ситуация ужасная. Кем бы ни были эти люди, им должно быть стыдно. Им нужно пожизненно запретить посещение гонок. Полагаю, в данном вопросе нужно проявить нулевую терпимость.

Если ты хорошо провел время и выпил лишнего – ничего страшного. Но это не оправдывает такое поведение. «Мы гоняемся как один», и к фанатам это тоже относится», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Серия осудила поведение части болельщиков в Шпильберге, также о ситуации высказался гонщик Льюис Хэмилтон.

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