Льюис Хэмилтон: «С отвращением узнал о расизме и гомофобии по отношению к некоторым болельщикам на Гран-при Австрии»

отреагировала на поведение некоторых фанатов на Гран-при Австрии.

Ранее в соцсетях появились многочисленные рассказы об оскорблениях на почве сексизма, расизма и гомофобии.

«Нам сообщили о том, что некоторые болельщики подверглись абсолютно неприемлемым комментариям со стороны других фанатов на Гран-при Австрии.

Мы очень серьезно относится к таким вопросам. Мы обсудили данную тему с промоутером и поговорим с теми, кто сообщил об инцидентах.

Подобное поведение неприемлемо и недопустимо», – заявили в «Ф-1».

Пилот Льюис Хэмилтон также высказался о проблеме.

«Я с отвращением и разочарованием узнал, что некоторые болельщики столкнулись с расистским, гомофобным и в целом оскорбительным поведением на автодроме в этот уик-энд.

Посещение Гран-при Австрии, как и любого Гран-при, не должно становиться источником тревоги и боли для фанатов. Необходимо принять меры, чтобы гонки стали безопасным пространством для всех.

Пожалуйста, если вы наблюдаете подобное, сообщите службе безопасности трека и «Ф-1». Мы не можем сидеть сложа руки и позволять происходить такому», – написал семикратный чемпион мира в соцсетях.

Что случилось в спринте Гран-при Австрии: Шумахер 10 кругов возил Хэмилтона, Сайнс зарубился с Леклером

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам: «Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? Просто в голове не укладывается»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram