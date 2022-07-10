Ферстаппен о болельщиках, освистывающих гонщиков: «Это не настоящие фанаты «Ф-1»

Гонщик не поддерживает фанатов, освистывающих пилотов.

С таким поведением после прошлогоднего сталкивался Льюис Хэмилтон из , а затем и сам Ферстаппен на гонке в Сильверстоуне в 2022-м. В Австрии болельщики праздновали аварию Льюиса, после чего семикратный чемпион «Формулы-1» высказал свое недоумение по данному поводу.

«Это не настоящие фанаты «Ф-1». Они не могут наслаждаться происходящим. Множество прекрасных пилотов сражаются между собой, но они (болельщики) не ценят такое – жаль.

Часто ли получится наблюдать за столь напряженным соперничеством, за борьбой? Эти люди не любят «Ф-1», – заявил Макс.

Действующий чемпион также обсудил тему в эфире Sport1:

«Печально, что болельщики реагируют как футбольные фанаты. В Нидерландах они свистят Льюису, в Англии – мне. Жаль, потому что между нами происходили невероятно плотные и спортивные сражения, борьба высокого качества. Надо уважать оппонента».

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам: «Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? Просто в голове не укладывается»

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