Джордж Расселл: «Разочарован аварией на 1-м круге. 4-е место – нормальный итог, но я ожидал большего»

расстроен после аварии и штрафа на Гран-при Австрии.

Пилота наказали потерей пяти секунд за столкновение с гонщиком Серхио Пересом. В итоге Расселл смог финишировать четвертым – вслед за напарником .

«Очень разочаровывает, когда попадаешь в аварию на первом круге. Я тормозил поздно и жестко, а у Чеко была чистая траектория. Как только он начал поворачивать, я понял, что произойдет контакт, потому что уже ехал на пределе. Я тормозил и поворачивал как только мог, но у него было больше сцепления на гоночной траектории.

Контакт и штраф – одно дело, но еще и повреждения – пожалуй, они стоили мне десяти секунд на первом отрезке. Потом мы провели 20-секундный пит-стоп и выехали на 17-м месте, пришлось обгонять те болиды. Оглядываясь назад, [итог] нормальный, но я ожидал большего.

Поначалу я терял терял где-то секунду с круга и, тем не менее, в конце гонки ожидал большей скорости. Если посмотреть на данные, думаю, я ехал в темпе Льюиса. Учитывая трафик, который вредил шинам, скорость довольно приличная.

Если говорить о команде, мы дальше, чем хотели бы быть. Безусловно, разрыв сокращается, однако все наши обновления приходились на трассы, которые подходят машине. Не стоит обманываться», – заявил Джордж.

Серхио Перес: «Расселлу нужно был лучше контролировать свою машину»

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2022

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