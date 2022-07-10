Серхио Перес: «Расселлу нужно был лучше контролировать свою машину»

Пилот подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что остался разочарован действиями .

Перес столкнулся с Расселлом на первом круге гонки, а впоследствии был вынужден сойти с дистанции из-за повреждений болида. Расселл же за это столкновение был оштрафован на 5 секунд.

«То, что случилось сегодня, для нас очень печально. Поскольку мы, со своей стороны, совершенно очевидно сделали все возможное, чтобы избежать столкновения. Это был только первый круг, и это Джорджу нужно было лучше контролировать свою машину. Но он, очевидно, не смог этого сделать. И в итоге контакт случился в тот момент, когда я уже явно вышел вперед.

Сход Сайнса? Нет, я ему совсем не рад. Я сочувствую Карлосу – жаль, что с ним такое случилось. Но понятно, что к нам это не имело никакого отношения», – рассказал Перес.

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