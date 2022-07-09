Гельмут Марко: «Пилоты «Феррари» начали бороться друг с другом, благодаря этому Ферстаппен легко уехал на две секунды»

Советник подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, отметив, что борьба двух на старте заезда заметно облегчила задачу для .

«На старте ситуация могла стать критической, но в целом все прошло нормально. А потом на двух длинных прямых соперники из «Феррари» очень близко к нам подобрались. Слава Богу, пилоты «Феррари» начали бороться друг с другом, благодаря чему Макс сумел легко оторваться на две секунды. И мы просто контролировали ситуацию. Мы с благодарностью принимаем такой подарок «Феррари».

Чеко Перес тоже провел отличную гонку, прорываясь с 13-й позиции. Да, хорошо, Алонсо выбыл из борьбы еще до начала гонки, но Чеко сумел прорваться на 5-е место. Это больше, чем мы изначально ожидали. Это хорошая стартовая позиция для воскресной гонки», – рассказал Марко.

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