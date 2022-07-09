Ландо Норрис: «План на спринт: беру веревку, привязываю себя к болиду Переса, а дальше еду за ним»

Пилот рассказал о целях на спринт перед .

«В целом мой план таков: беру веревки, привязываю себя к болиду Переса, который находится передо мной, а дальше просто еду за ним через пелотона. Все просто (смеется).

Вообще вчера наша машина работала не так уж плохо, у нас просто возникло много других проблем. И сегодня мы будем стараться разобраться с этими проблемами – думаю, нам уже удалось. Гонка длинная, кругов много, так что посмотрим. Но я в нас уверен», – рассказал Норрис.

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