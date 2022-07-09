Ландо Норрис: «План на спринт: беру веревку, привязываю себя к болиду Переса, а дальше еду за ним»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о целях на спринт перед Гран-при Австрии.

«В целом мой план таков: беру веревки, привязываю себя к болиду «Ред Булл» Переса, который находится передо мной, а дальше просто еду за ним через пелотона. Все просто (смеется).

Вообще вчера наша машина работала не так уж плохо, у нас просто возникло много других проблем. И сегодня мы будем стараться разобраться с этими проблемами – думаю, нам уже удалось. Гонка длинная, кругов много, так что посмотрим. Но я в нас уверен», – рассказал Норрис.

Спринт «Ф-1» в Австрии: Ферстаппен стартует впереди пилотов «Феррари»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные