Переса оштрафовали за нарушения границ трассы – гонщик «Ред Булл» начнет спринт с 13-й позиции

Пилот был оштрафован по итогам квалификации к .

Стюарды приняли решение аннулировать все круги Переса в третьем сегменте, а также последнюю попытку во втором сегменте. Причиной стало то, что Перес выехал за границы трассы на своем последнем быстром круге во втором сегменте.

В результате завтрашнюю гонку Перес начнет, скорее всего, с 13-й позиции – именно такое место он смог бы занять с учетом времени, показанного в предпоследней попытки по ходу второго сегмента. Однако более точная информация появится только после того, как ФИА официально опубликует стартовую решетку спринта.

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