Шарль Леклер: «Надеюсь на захватывающий и чистый спринт после пяти катастрофических Гран-при»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о квалификации к Гран-при Австрии.
Леклер проиграл Максу Ферстаппену из «Ред Булл», третье место занял Карлос Сайнс. Тройку лучших гонщиков разделили 0,082 секунды.
Квалификация определила стартовый порядок субботнего спринта.
«Все трое были очень и очень близки. На последнем круге у меня возникли небольшие проблемы с подготовкой шин после такого долгого отрезка в боксах.
Макс просто оказался чуть быстрее. Надеюсь, завтра будет захватывающая гонка. Хочется провести чистый заезд.
Последние пять Гран-при стали для меня в каком-то смысле катастрофическими. Надеюсь, в этот раз все пройдет чисто, и мы заработаем очки, которые заслуживаем», – сообщил Шарль.
Гран-при Австрии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
Ферстаппен обогнал Леклера по числу поулов в «Формуле-1»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram