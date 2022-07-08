Шарль Леклер: «Надеюсь на захватывающий и чистый спринт после пяти катастрофических Гран-при»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о квалификации к Гран-при Австрии.

Леклер проиграл Максу Ферстаппену из «Ред Булл», третье место занял Карлос Сайнс. Тройку лучших гонщиков разделили 0,082 секунды.

Квалификация определила стартовый порядок субботнего спринта.

«Все трое были очень и очень близки. На последнем круге у меня возникли небольшие проблемы с подготовкой шин после такого долгого отрезка в боксах.

Макс просто оказался чуть быстрее. Надеюсь, завтра будет захватывающая гонка. Хочется провести чистый заезд.

Последние пять Гран-при стали для меня в каком-то смысле катастрофическими. Надеюсь, в этот раз все пройдет чисто, и мы заработаем очки, которые заслуживаем», – сообщил Шарль.

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