Шарль Леклер: «Надеюсь на захватывающий и чистый спринт после пяти катастрофических Гран-при»

Пилот поделился мыслями о квалификации к Гран-при Австрии.

Леклер проиграл из , третье место занял . Тройку лучших гонщиков разделили 0,082 секунды.

Квалификация определила стартовый порядок субботнего спринта.

«Все трое были очень и очень близки. На последнем круге у меня возникли небольшие проблемы с подготовкой шин после такого долгого отрезка в боксах.

Макс просто оказался чуть быстрее. Надеюсь, завтра будет захватывающая гонка. Хочется провести чистый заезд.

Последние пять Гран-при стали для меня в каком-то смысле катастрофическими. Надеюсь, в этот раз все пройдет чисто, и мы заработаем очки, которые заслуживаем», – сообщил Шарль.

Гран-при Австрии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Ферстаппен обогнал Леклера по числу поулов в «Формуле-1»

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