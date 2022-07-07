Марко хочет ограничить переговоры пилота с гоночным инженером: «Сейчас это будто напоминает автошколу»

Советник призвал «Формулу-1» и ФИА подумать об ограничении радиопереговов между пилотов и его гоночным инженером по ходу Гран-при.

По мнению Марко, особо сильно от советов со стороны своего инженера и команды выигрывал и выигрывает .

При этом данные ограничения могут сильно ударить по работе и его инженера Джанпьеро Ламбьясе, которую многие считают близкой к образцовой.

«Частично это будто напоминает автошколу. Можно было бы ограничить переговоры – давая пилоту возможность что-то сделать самому, но не указывая ему, как действовать, оказывая техническую поддержку.

Вроде сообщений в духе: «В десятом повороте ты теряешь пять метров на торможении, а в третьем повороте другой гонщик едет чуть медленнее». В результате пилот получает всю информацию, которая облегчает ему жизнь», – рассказал Марко.

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