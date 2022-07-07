Директор Гран-при Бельгии: «Мы ведем переговоры по продлению контракта с «Формулой-1»

Организаторы Гран-при Бельгии опровергли информацию о потере места в календаре «Формулы-1» в следующем году.

Недавно в прессе появились сведения, что в предварительной версии календаря на сезон-2023 отсутствуют Гран-при Бельгии и Франции. При этом предполагается, что календарь будет состоять из 23 или 24 гонок.

По словам директора Гран-при Бельгии Ванессы Мэйес, информация о потере места этапом в календаре «Ф-1» не соответствует действительности:

«Мне бы хотелось узнать источник этих слухов. Я делала запросы, и в ФИА меня заверили, что в данный момент никакой предварительной версии календаря, представленной командам, просто не существует. Это все спекуляции.

Мы обсуждаем ситуацию, ведем переговоры, в этом можете быть уверены. Да, у нас кончается контракт на проведение Гран-при – как и у этапов в Монако и на «Поль-Рикаре», – и мы по-прежнему ведем переговоры о продлении контракта».

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