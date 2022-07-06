Кристиан Хорнер о потенциальном возвращении «Хонды» в «Ф-1»: «Этот вопрос нужно задавать «Хонде», мы таких переговоров не вели»

Руководитель поделился мнением о том, стоит ли боссам «Хонды» пересмотреть свое решение и в будущем вернуться в «Формулу-1».

Недавно в прессе появлялась информация о том, что в «Хонде» могут пересмотреть свое решение и даже выкупить команду .

«Стоит ли «Хонде» передумать, отменить решение и вернуться после 2025 года? Ну, этот вопрос нужно задавать «Хонде». С нами таких переговоров они точно не вели.

Мы недавно полностью открыли для работы здание, где находится наше моторное подразделение, сотрудники смогли занять свою рабочие места. Надеюсь, эта инфраструктура поможет нам производить достаточно конкурентоспособные двигатели, начиная с 2026 года.

Сейчас у нас есть соглашение с «Хондой» о поставках двигателей текущей конфигурации – оно действует до конца 2025 года, то есть до окончания действия текущего технического регламента.

Конечно, также шли разговоры о вероятном приходе в «Формулу-1» таких компаний, как «Порше» и «Ауди», что, опять же, действительно здорово для чемпионата. Но, опять же, это еще вопрос того, каким именно будет новый технический регламент, каким будет отношение к новичкам в чемпионате, и многое другое», – рассказал Хорнер.

Феттель отметил 35-летие как царь: кругом на личном болиде «Ф-1» из 90-х стоимостью €3 млн прямо перед Гран-при

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram