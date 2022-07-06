Ландо Норрис: «По-прежнему считаю, что «Макларен» – лучшее для меня место»

Пилот рассказал, что не обращает внимания на критику людей, которые сомневаются в правильности его решения остаться в британской команде.

Норрис не так давно подписал с «Маклареном» долгосрочный контракт, рассчитанный до конца 2025 года. Многие эксперты посчитали, что в связи с этим Норрис, который считается одним из самых талантливых пилотов «Формулы-1», заметно снизил свои шансы выиграть чемпионский титул:

«Они понятия не имеют, о чем говорят! Я не знаю, почему это происходит…каждый думает, что знает все лучше других, что нужно было делать вот так, а не так, и так далее. Но на самом деле в подавляющем большинстве случаев люди вообще не имеют понятия о том, о чем говорят, но при этом делают выводы за других».

Одним из тех, кто в то время удивился решению Норриса подписать столь длительный контракт, был чемпион «Формулы-1» 2009 года :

«Да, иногда такие мнения озвучивают люди, которых я очень уважаю. И да, я могу сказать, что уважаю их мнение. Но в то же время я считаю, что вокруг меня выстроена отличная команда. Мы знаем, чего я хочу, что нам нужно делать и когда, что команда может предложить мне в будущем. И я по-прежнему считаю, что «Макларен» для меня – лучшее место – я здесь вырос, я хорошо знаю, через что мы все прошли».

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