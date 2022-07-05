Баньяя попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Вице-чемпиону MotoGP грозит лишение водительских прав сроком до 4 лет

Гонщик «Дукати» попал в аварию на Ибице.

Как передает Diario de Ibiza, инцидент произошел утром 5 июля. «Ситроен» вице-чемпиона MotoGP выехал с трассы и оказался в канаве. В аварии принял участие лишь один автомобиль, пострадавших нет.

Местная полиция прибыла на место происшествия и провела тест, показавший наличие 0,87 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха при допустимой в Испании норме в 0,25 мг/л. Баньее грозит лишение водительских прав сроком от одного до четырех лет.

Autosport пишет, что «Дукати» подтвердила сообщения в испанских СМИ, однако пока не дала официальный комментарий.

Баньяя занимает четвертое место в текущем чемпионате, гонщик одержал три победы в 2022 году.

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