Алонсо отреагировал на рекорд по гоночной дистанции в «Ф-1»: «Теперь постараемся достичь отметки в половину расстояния от Земли до Луны»

Двукратный чемпион «Формулы-1» отреагировал на рекорд по гоночной дистанции, пройденной в чемпионате.

Пилот проехал 92 643 километра. «Ф-1» в своей инфографике, сообщая о данном событии, отметила, что это четверть расстояния от Земли до Луны или совокупный рост 54,2 миллиона Алонсо.

Алонсо намекнул, что не собирается останавливаться на достигнутом и завершать карьеру в ближайшем будущем.

«Теперь давайте постараемся достичь отметки в половину расстояния от Земли до Луны», – написал Алонсо.

Алонсо побил рекорд по гоночной дистанции в «Формуле-1»

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