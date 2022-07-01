Полиция сообщила о планах демонстрантов прорваться на трассу Гран-при Великобритании и помешать проведению гонки

Полиция графства Нортгемптоншир предупредила о протестах во время .

Согласно заявлению представителей правопорядка, «надежные источники» предупредили о планах протестующих помешать проведению воскресной гонки в и потенциальном прорыве на трассу.

«Я напрямую обращаюсь к этой группе людей и решительно призываю не ставить под угрозу себя, гонщиков, а также многочисленных маршалов, волонтеров и зрителей. Выход на трек чрезвычайно опасен, и безрассудный план представляет опасность для жизней людей.

Конечно, протесты являются правом каждого в этой стране, и мы будем более чем рады помочь вам в организации мирного митинга на автодроме. Но, пожалуйста, не создавайте опасную для жизни ситуацию», – обратился к демонстрантам старший инспектор Томпсон.

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