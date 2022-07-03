Серхио Перес: «Финальный круг получился эпическим, отличная борьба»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Великобритании, на котором ему удалось финишировать на второй позиции.
«Да, нам удалось здорово отыграться. Я не сдался (после поломки антикрыла), мы продолжили атаковать, а потом в конце заезда нам представилась возможность, которой мы сумели здорово воспользоваться.
Сначала у нас возникло отличное сражение с Шарлем Леклером, потом с Льюисом Хэмилтоном. Мне показалось, что я могу отыграть позицию, и сумел опередить Льюиса. Финальный круг получился просто эпическим, отличная борьба», – рассказал Перес.
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