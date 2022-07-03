Карлос Сайнс о победе: «Это потрясающе. Машина безопасности дала нам шанс отыграться – что мы и сделали»

Пилот «Феррари» подвел итоги , на котором сумел одержать свою первую победу в «Формуле-1».

«Даже не знаю что сказать, это потрясающе. Первая победа в гонке, спустя 150 Гран-при, за «Феррари», на «Сильверстоуне». Огромное спасибо всем.

Льюис, как я слышал, был и правда очень хорош, но мне в итоге удалось удержаться. Было непросто, на первом отрезке у меня были проблемы с балансом машины…А потом на трассе внезапно появилась машина безопасности и это дало нам шанс отыграться. Что мы и сделали», – рассказал Сайнс.

Сайнс одержал первую победу в «Формуле-1», но «Феррари» упустила дубль

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