Чжоу не получил серьезных травм в результате аварии на старте Гран-при Великобритании

Теги происшествия Гран-при Великобритании Альфа Таури Формула-1 Мерседес Пьер Гасли Чжоу Гуаньюй Джордж Расселл Альфа Ромео Авто

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй не получил серьезных травм в аварии, в которую попал на первом круге Гран-при Великобритании.

Болид Чжоу получил удар в бок от машины Джорджа Расселла («Мерседес»), которого в свою очередь развернуло из-за контакта с машиной Пьера Гасли («Альфа Таури»). В результате болид Чжоу перевернулся и на полной скорости врезался в барьеры.

От удара болид подбросило в воздух и унесло дальше – в результате машина оказалась зажата между непосредственно заграждением из покрышек и металлической сеткой, которая отделяет трассу от трибун.

После того, как маршалы и сотрудники медицинской службы смогли извлечь Чжоу из кокпита, гонщик «Альфа Ромео» был доставлен в медицинский центр. Согласно информации команды, первичный осмотр не выявил переломов или других серьезных травм.

«Ф-1» в Великобритании: крупная авария на старте – гонка остановлена

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные