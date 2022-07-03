Чжоу не получил серьезных травм в результате аварии на старте Гран-при Великобритании

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй не получил серьезных травм в аварии, в которую попал на первом круге Гран-при Великобритании.

Болид Чжоу получил удар в бок от машины ( ), которого в свою очередь развернуло из-за контакта с машиной ( ). В результате болид Чжоу перевернулся и на полной скорости врезался в барьеры.

От удара болид подбросило в воздух и унесло дальше – в результате машина оказалась зажата между непосредственно заграждением из покрышек и металлической сеткой, которая отделяет трассу от трибун.

После того, как маршалы и сотрудники медицинской службы смогли извлечь Чжоу из кокпита, гонщик был доставлен в медицинский центр. Согласно информации команды, первичный осмотр не выявил переломов или других серьезных травм.

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