Льюис Хэмилтон: «Не знаю, сможем ли мы побороться за победу – но я буду действовать агрессивно»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Такая стартовая позиция осложнит нам гонку, однако у нашей машины все равно достаточно хороший гоночный темп и мы продолжим работу. У нас далеко не худшая стартовая позиция, и в предыдущих гонках я был бы ей очень рад.

Но, разумеется, на Гран-при Великобритании надеешься на нечто большее. Думаю, мы могли бы оказаться выше, но сейчас, в любом случае, мы продолжим двигаться вперед и завтра постараемся добиться чего-то особенного.

Не знаю, сможем ли мы побороться за победу. Соперники из «Ред Булл» тоже очень быстры на сухой трассе, они отрываются от нас и на прямых, и в скоростных поворотах. Просто потому что у них нет проблемы с подпрыгиванием болида, а у нас есть – особенно в поворотах. Там они и отрываются.

Вчера наш гоночный темп был немного лучше. Я все равно думаю, что соперники немного впереди нас, но посмотрим. Надеюсь, по гоночному темпу мы сможем приблизиться к ним в сравнении с последней гонкой. И если нам удастся удержаться с ними в одном темпе, то возможно нам удастся показать какой-то прогресс. Так что завтра я буду действовать агрессивно», – рассказал Хэмилтон.

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