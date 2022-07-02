Маттиа Бинотто: «Надеемся, гонка пройдет в сухих условиях – всем придется гадать со стратегией»

Руководитель подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«За счет данных GPS мы видели, на какой результат идет Карлос, а он подумал, что его круг оказался недостаточно хорош! Непросто было всем, но именно Карлос показал лучшее время.

Надеемся, что завтра гонка пройдет в сухих условиях. Думаю, всем придется гадать со стратегией – выбрать один пит-стоп или два. Команды начнут принимать эти решения уже после начала гонки – когда увидят, как шины будут работать на первых кругах. Пока мы проехали не так много кругов по сухой трассе, как и кругов с полными баками. Думаю, мы увидим самые разные стратегии, и это здорово.

Что касается ситуации с надежностью болидов, то каждая гонка уникальна. На наши болиды установлены свежие компоненты – мы надеемся, что в этот уик-энд у нас не будет проблем. Но заранее никогда не знаешь, что может случиться, когда речь заходит о надежности.

Да, этот фактор вызывает у нас беспокойство. Как и у других команд. Ведь это ключевой элемент с точки зрения достижения результата. Но мы сосредоточены на гонке, а не на беспокойстве за надежность. По крайней мере, в этот уик-энд. Надеюсь, мы пересечем финишную черту на хороших позициях», – рассказал Бинотто.

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