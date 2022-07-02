Карлос Сайнс: «Последний круг не показался мне каким-то особенным – поул стал сюрпризом»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой сумел завоевать первый в карьере поул.

«Я проехал хороший круг. На промежуточных шинах мне было непросто на участках трассы со стоячей водой. Таких участков с лужами было довольно много прямо на траектории – в таких условиях поймать снос машины и испортить круг было очень легко.

В итоге мне удалось собрать хороший круг – честно говоря, мне он не показался каким-то особенным. Но затем я включил монитор с результатами на приборной панели, чтобы понять, как я проехал, и тут увидел себя на поуле. Что стало для меня большим сюрпризом», – рассказал Сайнс.

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