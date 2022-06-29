Джейми Чедуик о женщине в «Формуле-1»: «Мы не знаем, возможно ли это – есть фактор экстремальных физических нагрузок»

Двукратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик поделилась мнением о перспективах появления женщины в «Формуле-1» в ближайшем будущем.

По словам Чедуик, наибольшим ограничением для женщин являются физические нагрузки – не столько в «Формуле-1», сколько в младших гоночных сериях.

«Я поставила перед собой цель попасть в «Формулу-1», но не знаю, возможно ли это. Ведь чтобы попасть в «Ф-1» нужно пройти через лестницу младших серий – «Формулу-3» и «Формулу-2». А физические нагрузки там очень высокие.

В «Формуле-1» экстремальные физические нагрузки и мы точно не знаем, на что именно женщина будет способна в этой серии. Если девушке 15-16 лет и ты сядешь за руль гоночного болида – без гидроусилителя, с большой массой…скажем так, очень многим женщинам будет сложно, даже если до этого ты успешно выступала в картинге.

Нам нравится думать, что женщина способна попасть в «Формулу-1», и я была бы рада взять на себя роль подопытного кролика и постараться сделать это. Но на самом деле мы не знаем, возможно это или нет. В современную эру мы не видели женщин в «Формуле-1». И я пытаюсь понять, связано ли это с фактором физических нагрузок.

Если физически это возможно и женщины могут соревноваться с мужчинами, как мы сможем это сделать? Однако, если физически это слишком тяжело, но спорт хочет видеть женщину в гонках, тогда что для этого нужно сделать.

Не думаю, что тут все просто и нужно лишь потренироваться в зале и прыгать в кокпит болида. И хотя автоспорт является очень продвинутым технологически, фактор физических возможностей человека зачастую недооценивается.

В «Формуле-2» и «Формуле-3» все рули идентичны друг другу, с очень толстым хватом. Можно ли сделать ручки тоньше, потому что у женщин обычно не такие большие руки? Можно ли подумать над оптимальным расположением педалей?

Еще один момент – многие сиденья в кокпитах стали делать очень узкими. У женщин же бедра обычно шире, чем у мужчин, и уместиться на такое сиденье может быть сложно. На очень многие подобные вещи обычно просто не обращали внимания – по понятным причинам, но теперь мы видим, что эти факторы тоже могут влиять на скорость гонщика», – рассказала Чедуик.

Лучшая автогонщица мира прямо сейчас – Джейми Чедуик. Двукратная чемпионка женской «Формулы» и тест-пилот «Уильямса»

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