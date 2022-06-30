«Альпин» запустила программу по подготовке гонщиц к «Ф-1» за 8 лет

объявила о запуске программы Rac(H)er.

Программа направлена на создание равных возможностей «для разных гендеров во всех областях компании – от технических функций до гонок и соревнований».

В рамках инициативы планируется подготовить к «Формуле-1» конкурентоспособную гонщицу за восемь лет, рассказал исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси.

«Исключено, что женщины не могут этого достичь. Это долгий путь, программа рассчитана на восемь лет и стартует сейчас.

Мы даже считаем, что можем повлиять на то, как создаются мифы, и развенчать их: «Женщины не способны с физической или психологической точек зрения», «Женщины не должны этим заниматься», «Нет примеров для подражания». Идея в том, чтобы начать с основ и выстроить путь тем же способом, как у мужчин. Я убежден: так мы многократно повысим вероятность того, что женщины смогут этого достичь.

Они не имели доступа к нормальным тренировкам, среде, поддержке управляющих организаций. Женщины управляют боевыми истребителями, запускают ракеты и становятся астронавтками. Они справляются с невероятными препятствиями в физическом и интеллектуальном плане, они более чем способны. Девушки могут пилотировать болид «Формулы-1», я не сомневаюсь. Важно лишь создать подходящую среду, а также изменить восприятие и предубеждения.

Я бы предположил, что в данный момент 99 процентов женщин считают неосуществимым попадание [в «Ф-1»]. Мы занимаемся лишь крошечным процентом от всех женщин. Если появятся возможности, кто знает? Со статистической точки зрения, гораздо больше девушек захотят заниматься гонками, мы будем их тренировать, и тогда, надеюсь, больше талантливых женщин доберутся [до «Ф-1»]», – заявил Росси.

Менеджер ответил на вопрос о том, существуют ли у девушек ограничения, которые не позволяли бы им соревноваться на высшем уровне:

«Мы пока не знаем. У меня есть свои взгляды, и я буду рад выслушать критику. Не думаю, что это имеет значение.

Если посмотреть на гонщиков, они сложены по-разному и занимаются различными тренировками. Они сильно отличаются друг от друга. Я не считаю, что в «Ф-1» используется грубая сила. Все удивляются, почему пилотирует машину «Формулы-1» после 40 лет. Полагаю, потому что не так важно быть суператлетичным – и он не такой. Он в невероятной форме, однако это не Олимпиада. Если он способен выступать в «Ф-1» в 40 лет, не вижу причин, почему суперподготовленная 30-летняя женщина на это не способна.

Вполне уверен, что такая женщина выиграет у Фернандо по физической силе. Мне самому 40, и знаю, что это за возраст. Не думаю, что физические данные играют ключевую роль».

Росси также рассказал, что команда преследует и прагматичные цели:

«Ф-1» – верхушка айсберга. Выскажусь цинично: для меня как исполнительного директора важно расширить выбор талантов. В данный момент мы обращаемся только к 50 процентам – девушки не рассматривают автомобильную индустрию и «Ф-1» в частности как цель своей карьеры. И это неправильно».

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